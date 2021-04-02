В Москве началось строительство ТПУ "Серп и Молот"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Строительство нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Серп и Молот" для МЦД-2 и МЦД-4, который будет интегрирован с двумя станциями метрополитена - "Площадь Ильича" и "Римская" - началось в Москве. Расстояние от ТПУ до метро составит менее 50 м, сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Серп и Молот" - это еще один мощный транспортно-пересадочный узел на территории города, объединяющий диаметральные маршруты. В рамках проекта МЦД в Москве ведется строительство еще нескольких ТПУ, где пассажиры смогут перейти с одной линии на другую. Например, на Каланчевской и в Марьиной роще - со второго на четвертый диаметр, на Тестовской (Камушки) соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД будущий четвертый диаметр пересекается не только с МЦД-1, но и с МЦК", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что ряд столичных вокзалов также станут пересадочными хабами - Белорусский и Савеловский вокзалы соединят МЦД-1 и МЦД-4, Курский - второй и четвертый Московские центральные диаметры. "Эти маршрутные связи позволят повысить мобильность населения столичной агломерации", - подчеркнул Глазков.

Как заверили в пресс-службе МЖД, пассажирская инфраструктура нового остановочного пункта "Серп и Молот" будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Так, для защиты от осадков четыре островные платформы будут оборудованы навесами на всю длину.

"Для безопасного выхода на платформы будет построен крытый надземный пешеходный переход типа конкорс, в котором разместятся кассы и турникеты. В нем установят лифты и эскалаторы, что позволит пассажирам, в том числе маломобильным гражданам, беспрепятственно пользоваться инфраструктурой. Конкорс будет выполнять в том числе транзитную функцию. Им смогут пользоваться не только пассажиры, но и жители прилегающих районов для перехода с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку", - добавили в МЖД.

Сначала будет построена одна островная платформа для поездов Горьковского направления МЖД и конкорс, а также два дополнительных пути. На следующем этапе строительства возведут еще три платформы и один дополнительный путь. "В настоящее время на станции уже ведутся работы по возведению фундаментов для сходов на платформу, высвобождение территории и вынос коммуникаций для строительства вестибюля. Завершить строительство планируется в 2024 году", - заключили в пресс-службе МЖД.