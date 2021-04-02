В Москве открылась фотовыставка об археологических исследованиях за 10 лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная археологическим исследованиям в Москве за последние 10 лет, открылась в парке "Бабушкинский". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Департамент культурного наследия города Москвы совместно с парком "Бабушкинский" подготовили передвижную уличную фотовыставку, посвященную археологическим исследованиям в Москве за последние 10 лет. Открытие приурочено к дате первого летописного упоминания о Москве 4 апреля. Выставка открылась 2 апреля 2021 года на Олонецком проезде и продлится до конца апреля", - сообщили в пресс-службе.

Стенды установлены на мосту через Яузу, и любой желающий может ознакомится с уникальными находками столичных археологов последних лет.

"За последнее десятилетие археологами, работающими в Москве, сделано немало важных открытий. Культурный слой нашего города представляет особый интерес для исследователей, ведь мы можем узнать, как люди жили, что они ели, как обустраивали свои жилища. Выставка рассказывает об уникальных открытиях исследователей, которые были сделаны за последние 10 лет как в историческом центре Москвы, так и в более молодых районах города, а также в Новой Москве. Зрители откроют для себя загадки, которые были спрятаны под землей на улицах Льва Толстого, Пречистенке, в Раменках и Митино", - цитирует пресс-служба руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

В основу выставки легли материалы археологических исследований в историческом центре Москвы за последние 10 лет. Это работы при реставрации кинотеатра "Художественный", в Высоко-Петровском монастыре, в районе Китай-города.