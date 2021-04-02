Посетители "Аптекарского огорода" в Москве смогут увидеть подснежники с 3 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Территорию под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" вновь откроют для посетителей с 3 апреля. Гости смогут сада увидеть первые весенние цветы, сообщил ТАСС в пятницу директор сада Алексей Ретеюм.

"С этой субботы жители и гости Москвы наконец-то смогут снова любоваться подснежниками, крокусами и другими первоцветами под открытым небом в "Аптекарском огороде". Впервые за несколько лет нам пришлось закрыть уличную территорию, и мы невероятно счастливы, что уже с этих выходных все будет по-прежнему. Посетители сада очень страдали без прогулок под открытым небом - сейчас же самое время спешить к подснежникам", - сказал Ретеюм.

Как уточнили в пресс-службе ботсада, с 27 марта до 2 апреля уличная территория в саду была не доступна для посещения в связи с подтоплениями и подготовкой к скорому открытию ежегодного весеннего фестиваля цветов.

"Очень просим гостей сада категорически не сходить с дорожек, чтобы не погубить растения", - подчеркнул Ретеюм.

Обзорные экскурсии по тропикам и открытой территории для взрослых и детей состоятся 3 и 4 апреля в 12:00 мск.

"Весенний фестиваль цветов откроем традиционно в апреле, [это] зависит от погоды. Уже в конце апреля в саду расцветет первая в Москве сакура и магнолии, а к середине мая - 100 тыс. тюльпанов", - заключил Ретеюм.