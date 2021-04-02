Вильфанд назвал апрельский снегопад в Москве обычным явлением

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал выпавший снег в Москве в пятницу "климатической рутиной" и призвал не рассчитывать на постоянное весеннее тепло и солнце: снег в апреле - это нормальное явление, а заморозки возможны даже в мае.

"Из десяти апрелей в семи случаях в первой декаде выпадает снег. Все очень удивляются всегда, так как мы очень устаем от нудной зимы. Как только наступает 1 марта, мы ждем, что наступила весна. Это психологический эффект, а тут вдруг снег в апреле. Но не нужно удивляться, обычное явление. Климатическая рутина, так бывает всегда обычно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, зима может "вернуться" на несколько дней даже в мае, так как не исключены ночные заморозки. "Я бы хотел напомнить, что заморозки будут еще в мае. Пожалуйста, не удивляйтесь, дорогие москвичи. Не исключено, что еще будет и снежок", - предупредил метеоролог.