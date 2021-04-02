Мосгордума рассмотрит законопроект о сборе до 50% подписей на довыборах онлайн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы планируют весной рассмотреть законопроект, который позволит собирать до 50% необходимых для регистрации кандидатов подписей онлайн. В случае принятия закона, инициатива может быть реализована на предстоящих довыборах в столичный парламент, сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сейчас Мосгордума совместно с Мосгоризбиркомом работает над соответствующими изменениями в Избирательный кодекс города Москвы. <...> Поскольку Москва всегда была флагманом по внедрению цифровых технологий, законопроектом планируется установить, что через портал госуслуг подписи могут быть собраны в количестве не более 50 % от общего количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата. В случае принятия законопроекта этой весной, нововведение будет действовать на предстоящих довыборах в Мосгордуму по двум столичным округам - № 37 и №19, которые состоятся одновременно с выборами в Государственную думу", - сказал Шапошников.

Кроме того, по его словам, в Избирательный кодекс планируется внести изменения, обусловленные требованиями нового федерального законодательства.

Спикер добавил, что в начале этого года в Московскую городскую думу поступило обращение руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в московское законодательство нормы, предусматривающей возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в Мосгордуму в электронном виде.

"Федеральное законодательство дает субъектам РФ право самостоятельно определять порог по количеству электронных подписей, однако он не должен превышать половину от общего числа", - пояснил Шапошников.