Третья спартакиада промышленников "Моспром" начнется в Москве 19 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Работники промышленных предприятий и студенты профильных вузов примут участие в спартакиаде "Моспром", которая начнется в Москве 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Регистрация на спартакиаду "Моспром"-2021, в которой примут участие работники столичных предприятий и студенты профильных вузов, стартует 19 апреля. В этом году соревнования пройдут по 10 спортивным дисциплинам. Прошлогодние состязания, которые состоялись с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии, собрали более 3 тыс. участников, это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы. Надеемся, что в этот раз желающих испытать свои силы будет еще больше", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 25 сентября 2021 года.

"Мы прислушались к пожеланиям участников и расширили список дисциплин. Теперь они будут соревноваться в 10 видах спорта. Это мини-футбол, баскетбол 3 на 3, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и даже киберспорт", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В прошлом году лицом игр был экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. В 2021 году амбассадорами Спартакиады станут сразу два известных спортсмена: футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев. Заявку на участие можно оставить в разделе "Личный кабинет" на сайте мероприятия www.spartakiadamosprom.ru. Участие в спартакиаде бесплатное. По вопросам, связанным с мероприятием, можно обратиться по электронной почте info@spartakiadamosprom.ru.