Спрос на комплексную вакцинацию питомцев по сниженной цене увеличился на 40% в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ветеринары в Москве за два месяца действия акции по комплексной вакцинации по сниженной цене привили около 16 тыс. домашних животных, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители столицы могли вакцинировать своих питомцев со скидкой 30% в госветклиниках с 1 февраля по 31 марта, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

"В государственных ветеринарных клиниках города Москвы в период февраль - март 2021 года проводилась акция по комплексной вакцинации домашних животных, которая привлекла внимание многих москвичей и оказалась востребованной. За два месяца проведения акции было вакцинировано около 16,5 тыс. питомцев, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что владельцы домашних животных чаще всего предварительно записывались на вакцинацию через портал mos.ru, а также по телефону.

Акция по комплексной вакцинации по сниженной цене проводилась в государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 февраля по 31 марта. Стоимость услуги составляла 900 рублей для собак и 850 - для кошек с учетом скидки 30%.

"Собак, кошек, хорьков и енотов обязательно вакцинируют против бешенства. Собак необходимо вакцинировать и против лептоспироза. Комплексная вакцинация позволяет защитить собак от таких вирусных инфекций, как парвовирусный энтерит, парагрипп, аденовирусная инфекция и чума плотоядных, а кошек - от панлейкопении, кальцивирусной инфекции и вирусного ринотрахеита", - сообщается на сайте комитета ветеринарии Москвы. Комплексная вакцинация по акции все это предусматривала.

Вакцинация - единственный надежный способ, который позволяет защитить питомца от заражения бешенством и другими вирусно-бактериальными инфекциями. У животного создается иммунитет, который позволит избежать заболевания или легко его перенести.