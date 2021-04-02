В Москве начали устанавливать велосипеды на станциях проката

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Велосипеды начали устанавливать на станциях проката в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Первые семь велосипедов установили на станции №052, которая расположена на ул. Никитский бульвар, д. 8А/3. Неподалеку на станции №050 по адресу ул. Новый Арбат, д. 1 установили 11 велосипедов.

Как сообщал заммэра Максим Ликсутов, в Москве начали готовиться к запуску велопроката. В этом сезоне будет на 1 тыс. велосипедов больше, чем годом ранее, в том числе появятся 500 электровелосипедов. Планируется установить 67 новых прокатных станций в разных районах города. Парк самокатов должен пополниться еще на 4 тыс. единиц. Кроме того, в этом году в столице планируется установить более 1 тыс. парковок для личных велосипедов. Также в городе появится до 100 км новых временных велополос.

На данный момент взять в прокат велосипед через приложение "Велобайк" нельзя, такая возможность появится после официального старта велосезона в Москве.