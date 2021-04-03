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В Москве в субботу будет облачно с прояснениями и до 8 градусов тепла

Сила ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками и гололедицей ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Московском регионе синоптики прогнозируют до восьми градусов тепла, в ночь на воскресенье в столице ожидаются заморозки до двух градусов мороза, по области - до минус пяти градусов.

Скорость северного и северо-западного ветра составит 2-7 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье с 21:00 мск субботы до 9:00 мск воскресенья.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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