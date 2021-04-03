В Москве за качеством продуктов на ярмарках будут следить 70 специалистов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Качество продуктов на ярмарках, которые снова открываются в городе, будет находиться под пристальным контролем специалистов. Всего их 70, сообщил журналистам председатель Комитета ветеринарии города Алексей Сауткин.

"70 столичных специалистов будут проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на ярмарках выходного дня. Это необходимо, чтобы на прилавки не попадала небезопасная продукция. За последние три года количество некачественной продукции на сезонных ярмарках сократилось в два раза. Кроме того, ветеринарные врачи проводят аналогичные экспертизы на протяжении всего года на рынках Москвы", - сказал Сауткин.

По его словам, такая комплексная работа позволяет заботиться о безопасности и здоровье жителей столицы.

В этом году на 65 рыночных площадках будут работать 18 передвижных лабораторий. Это позволит прямо на месте осуществить необходимые исследования. Специалисты напоминают, что вся продукция животного и растительного происхождения проходит экспертизу, по итогам которой выдается заключение установленного образца. Каждый житель Москвы при необходимости вправе убедиться, что такой документ у продавца имеется.

"Важно покупать фермерские продукты, фрукты, овощи и мед только в торговых точках, где специалисты осуществляют контроль. По результатам проверки ветеринарные врачи подтверждают, что продукт безопасен для потребителей", - добавил Сауткин.

В прошлом году на столичных ярмарках эксперты проверили более 9 тыс. тонн продукции. При этом было выполнено более 500 тыс. лабораторных исследований.