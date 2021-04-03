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Вопрос о лишении Марины Литвинович статуса члена ОНК Москвы решат на следующей неделе

Ранее сообщалось, что она неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации и грубо нарушала кодекс этики членов ОНК

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Совет Общественной палаты РФ соберется для решения вопроса о лишении статуса члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя ОНК Москвы Николай Зуев.

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"Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК после рассмотрения всех представленных данных должна выработать рекомендации для совета Общественной палаты РФ, который будет принимать окончательное решение в этом вопросе. По моему мнению, совет палаты соберется не позднее конца следующей недели", - сказал он.

Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.

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