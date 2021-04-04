Победителем в забеге "Апрель" в Лужниках среди женщин стала легкоатлетка Юлия Конякина

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Лучший результат среди женщин апреля в забеге "Апрель" в Лужниках показала российская легкоатлетка Юлия Конякина. Она пробежала дистанцию 5 км за 16 минут 43 секунды, сообщили ТАСС в воскресенье организаторы мероприятия.

"Сегодня первым среди мужчин прибежал Иван Панферов, который пробежал дистанцию и показал результат 14 минут 36 секунд. Среди женщин первой стала Юлия Конякина, которая показала результат - 16 минут 43 секунды", - рассказал собеседник агентства.

По словам организаторов, действующие рекорды соревнования были установлены в 2017 году. Они принадлежат Ринасу Ахмедову (14 минут 23 секунды) и Юлии Конякиной (16 минут 25 секунд).

Как рассказала журналистам Юлия Конякина, эти соревнования стали для нее стартом сезона. "Год назад у нас с мужем родился ребенок, поэтому прошлый год ушел на восстановление. Я очень рада, что удалось выиграть снова этот забег сегодня", - сказала Конякина. Она добавила, что в этом году также планирует принимать участие и в других забегах на более длинные дистанции.

"В этом году традиционно к забегу мы привлекли волонтеров. Всего их было около 200 человек. Также во время забега дежурили четыре машины скорой помощи", - рассказал ТАСС директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

Всего в забеге приняли участие около 5 тыс. человек.