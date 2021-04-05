В Мосгордуме обсудят меры повышения безопасности каршеринга

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Инструменты для повышения безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей обсудят в столичном парламенте в апреле. Также этой весной планируется провести круглый стол о перспективах регулирования индивидуального электротранспорта, сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"На 13 апреля запланирован круглый стол об обеспечении безаварийности в московских сервисах каршеринга, где предполагается обсудить возможные меры повышения безопасности сервиса. Данная тема является актуальной для столицы - уже на протяжении почти 10 лет каршеринг работает в нашем мегаполисе, снискав популярность среди горожан своими удобством и доступностью. Сегодня в городе уже десятки тысяч автомобилей каршеринга, на которых ежедневно совершаются сотни тысяч поездок", - сказал Шапошников.

Спикер добавил, что высокая доступность услуг несет потенциальные риски для безопасности на дорогах: машиной может воспользоваться неопытный или безответственный водитель. Операторами каршеринга уже введены ограничения по возрасту и стажу вождения, а для анализа поведения водителей компании используют телематику и скоринг - оценку рисков. Телематика - это аппаратный блок с особым программным обеспечением, собирающий информацию об автомобиле в реальном времени. Благодаря телематике оператор каршеринга видит интенсивность ускорения, торможения, угол поворота руля.

"Алгоритмы обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля, и на основании большого количества полученных данных алгоритм понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем каждый водитель. Если манера вождения оказывается агрессивной, пользователь ограничивается в использовании автопарка; если после всех ограничений и предупреждений водитель не изменит манеру поведения, то его отключают от сервиса навсегда. Некоторые компании создают систему лояльности, основанную на безопасном вождении. В ходе круглого стола предполагается обсудить эффективность существующих мер и необходимость дополнительного правового регулирования", - сказал он.

ПДД для электротранспорта

Также депутаты Мосгордумы планируют провести круглый стол о перспективах регулирования использования средств индивидуальной мобильности правилами дорожного движения РФ. По словам Шапошникова, проектом изменений в ПДД, подготовленным МВД РФ и Минтрансом РФ, предлагается ввести новый термин - средство индивидуальной мобильности. Однако проект пока вызывает неоднозначные оценки как со стороны общественных организаций - Союз пешеходов, так и правоприменителей.

"Один из ключевых вопросов - могут ли такие средства передвигаться по проезжей части и каким требованиям они в этом случае должны соответствовать и в то же время допустимо ли перемещение на них по тротуарам. Цель обсуждения - выработка позиции Москвы по отношению к предлагаемым изменениям, подготовка обращения в Правительство Российской Федерации", - пояснил он.

Шапошников отметил, что развитие инфраструктуры мегаполисов, загруженность транспорта и дорожной сети, борьба за экологию стимулируют появление новых компактных транспортных средств, и в этой связи широкую популярность приобретает персональный электротранспорт - электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности, они завоевывают популярность среди молодежи и взрослого населения.

При этом для своего передвижения владельцы используют как дороги общего пользования, так и пешеходные зоны (парки, тротуары, улицы и т. п.). Развитие технических средств опередило нормативное правовое регулирование, и пока не понятно, являются ли граждане, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности, участниками дорожного движения, равнозначны ли они пешеходам, либо же должны обладать неким особым статусом. Кроме того, нет единства и в вопросе, к какой именно из указанных категорий их необходимо отнести.

Реставрация театров Москвы

Также Шапошников сообщил, что в апреле состоится круглый стол о реализации поправки парламентской фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" в бюджет столицы на этот год по финансированию реставрации и оснащения московских театров.

Данной поправкой было предложено добавить 1 млрд рублей на госпрограмму "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" на реставрацию театров.

"В 2021 году сохраняется острая потребность в продолжении работ по реставрации объектов культуры с приспособлением их к современному использованию и оснащению театрально-технологическим оборудованием. В Московском драматическом театре на Малой Бронной предполагается продолжить ремонтно-реставрационные работы, по завершении которых вместимость зрительного зала составит 553 места. По окончании ремонтно-реставрационных работ в Московском государственном театре эстрады вместимость зрительного зала составит 1 019 мест", - сказал спикер.

Он добавил, что в первом квартале этого года планируется начать ремонтно-реставрационные работы в Московском театре "Эрмитаж". После ремонта вместимость трех зрительных залов составит: большого зала - 310 мест, малого зала - 86 мест, репетиционного - 30 мест. Финансирование данного направления в московском бюджете предусмотрено за счет средств резервного фонда.

"Недавно провел деловую встречу с Министром культуры Ольгой Любимовой. В том числе обсуждали тему развития креативных индустрий. Мы уже сформировали в Мосгордуме профильную рабочую группу и в ближайшее время планируем провести большую конференцию, посвященную данному направлению. Кстати, Министерство культуры подготовило Концепцию развития творческих индустрий, документ сейчас проходит необходимые согласования со всеми заинтересованными сторонами", - заключил Шапошников.