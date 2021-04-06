В Москве создали чат-бот для консультаций промышленников на тему мер поддержки и субсидий

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты агентства промышленного развития Москвы создали чат-бот, который работает в мессенджере Telegram. С его помощью промышленники могут оперативно получить актуальную информацию о субсидиях и других мерах поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Чат-бот в мессенджере Telegram специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий. С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков специалистам. Это очень удобно и существенно экономит время. В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Чтобы задать вопрос и получить консультацию, необходимо перейти в чат-бот @PromMos_Robot и нажать start ("Начать"). После этого бот под названием "Горячая линия поддержки промышленности Москвы" попросит указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также фамилию, имя, отчество, должность и контакты для обратной связи пользователя.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, эти данные бот передаст специалисту агентства промышленного развития, который удаленно подберет необходимые сведения и направит их пользователю по указанным в обращении контактам. Кроме того, промышленники могут напрямую пообщаться со специалистом агентства в чат-боте, если у них появятся дополнительные вопросы.

"В феврале в Москве появилась горячая линия по поддержке промышленных предприятий. Проконсультироваться со специалистами агентства промышленного развития, а также узнать об ограничениях движения грузовых транспортных средств весом более 3,5 тонны, которые начнут действовать с 5 мая, промышленники могут по телефону: +7 (495) 539-59-99 (добавочный 3). За месяц специалисты ответили более чем на 50 вопросов промышленников", - напоминается в материале.

Во время пандемии COVID-19 правительство Москвы всесторонне поддерживает бизнес. Для этого еще в марте прошлого года был создан оперативный штаб по экономическим вопросам, который возглавил Ефимов. При штабе начал работать центр поддержки экономики Москвы. Он обеспечивает диалог между властью и деловым сообществом для получения информации о реальном состоянии дел в экономике города и о необходимой бизнесу поддержке.