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Власти Москвы заявили, что не будут повышать тарифы на прокат велосипедов

Аренда велосипеда на сутки с неограниченным числом поездок длительностью до 30 минут будет стоить 155 рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сезон велопроката стартовал в Москве 6 апреля, но стоимость услуг не изменилась. Повышать тарифы в этом году не будут, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Тарифы на прокат велосипедов действуют с прошлого года. В этом году повышать цены на велопрокат не будем", - сказал Ликсутов.

Так, аренда велосипеда на сутки с неограниченным числом поездок продолжительностью до 30 минут обойдется пользователю в 155 рублей, стоимость аренды на месяц с такими же условиями - 615 рублей, на сезон - 1 235 рублей, а на сезон с поездками до 45 минут - 1 545 тыс. рублей.

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