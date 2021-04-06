Театр "Практика" повторит перформанс "С ТОварищем" в Музее Москвы из-за ажиотажа зрителей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Артисты дадут второе представление поэтического перформанса "С ТОварищем" в Музее Москвы 9 апреля в связи с возникшим зрительским ажиотажем. Об этом сообщает пресс-служба музея во вторник.

"Премьера перформанса "С ТОварищем" художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной состоялась на ежегодной акции "Ночь театров" 27 марта. Показ получил так много положительных отзывов от посетителей, что было принято решение повторить его за два дня до закрытия выставки", - сказали в пресс-службе.

В рамках перформанса актеры театра "Практика" и "Мастерской Брусникина" прочитают стихи современников эпохи ВХУТЕМАСа - Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов русского авангарда.

Выставка, приуроченная к 100-летию ВХУТЕМАС, открылась в Музее Москвы для посетителей 10 ноября, но затем из-за ограничений, связанных с коронавирусом, приостановила работу и возобновилась лишь с 22 января. Выставочный проект рассказывает о ВХУТЕМАСе как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов.