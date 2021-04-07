Собянин рассказал о технологиях, которые помогли Москве в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Массовая вакцинация положит конец распространению коронавируса в Москве, однако немаловажным в борьбе с пандемией оказались накопленный опыт и созданная инфраструктура, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания", - написал мэр, добавив, что было приложено много усилий для того, чтобы "защитить здоровье москвичей и максимально приблизить окончание пандемии".

Как отмечается в видеоролике, которым Собянин сопроводил публикацию, Москва стала первым городом в России, которой столкнулся с коронавирусом в феврале прошлого года. В начале марта власти города вели режим повышенной готовности и начали создание масштабной системы тестирования на наличие новой инфекции. Появились бесплатные ПЦР-тесты, а затем ИФА, которые показывают уровень антител. Их результаты можно найти в электронной медкарте, а также получить по СМС.

Кроме того, под борьбу с коронавирусом был перепрофилирован ряд московских больниц, созданы новые стационары - всего на пике пандемии в столицы было 26 тыс. коек. Специалисты собрали лучшие медицинские практики и утвердили единый стандарт в подходе к лечению коронавируса в стационарах.

В диагностике медикам помогает также искусственный интеллект. На базе городских поликлиник открылись КТ-центры, куда доставляют пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус, там они проходят полный цикл исследований. За все время около 500 тыс. человек прошли диагностику в таких центрах.

Была переориентирована и служба амбулаторной помощи для лечения пациентов на дому. Для москвичей, которые болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме и лечатся дома, открыли центр телемедицины. Также для них было организовано бесплатное обеспечение препаратами на дому. Всего с марта прошлого года было выдано почти 2,5 млн упаковок лекарств.