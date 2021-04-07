В проекте "Активный гражданин" выберут лучшие онлайн-экскурсии по девяти усадьбам Москвы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Новое голосование, в котором представлены девять онлайн-экскурсий по особнякам и усадьбам Москвы, открылось в проекте "Активный гражданин". Его участники выберут лучшие видеоэкскурсии, которые публикуются на YouTube-канале столичного департамента культурного наследия, сообщается в среду на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании в проекте "Активный гражданин" представлено девять онлайн-экскурсий, в том числе по усадьбе Орлова-Денисова, Северному речному вокзалу, по музею-усадьбе "Кусково", по зданию Ссудной казны и Синодальной типографии и других. На видеопрогулках есть возможность заглянуть в особняки и усадьбы, куда не попасть просто так", - говорится в сообщении.

Описание всех экскурсий и видеоролики можно посмотреть в разделе "Подробнее".

Решения, принятые большинством голосов, реализуются в городе. Узнать, что появилось в Москве или изменилось благодаря голосованиям, можно на онлайн-карте. На схему нанесено уже более 1,6 тыс. объектов. А в рубрике "Пульс столицы" можно оценивать изменения, которые произошли в Москве. Также с конца 2020 года у "активных граждан" есть возможность направлять накопленные в проекте баллы на благотворительность.