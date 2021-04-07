Бригады альпинистов отмоют стеклянные фасады конкорсов на станциях МЦД

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Стеклянные фасады конкорсов на станциях Московских центральных диаметров (МЦД) отмоют после зимы с помощью альпинистов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На Московской железной дороге ведется подготовка пассажирской инфраструктуры к летним перевозкам совместно с АО "Центральная ППК". На станциях проводятся работы по промывке платформ, ограждений, вестибюлей с тоннелями и конкорсов. Для мытья внешних стеклянных фасадов конкорсов привлекаются бригады альпинистов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на МЦД-1 конкорсы расположены на трех станциях: Сетуни, Новодачной и Долгопрудной. На МЦД-2 конкорсы есть на девяти станциях: Нахабино, Опалихе, Пенягино, Волоколамской, Стрешнево, Новохохловской, Курьяново, Остафьево и Подольске.

"На платформах осуществляется промывка брусчатки и ограждений с помощью приборов подачи воды для мойки высокого давления. Отмываются навигационные указатели, лавочки и урны. При необходимости обновляется лакокрасочное покрытие", - сообщили в МЖД.

Кроме того, в вестибюлях моются входные, турникетные и кассовые зоны, эскалаторы и подъемники для маломобильных пассажиров, а также стены и полы в пешеходных тоннелях, сходы из них на платформы и городскую территорию, наружные блоки кондиционеров. В "генеральной" уборке одной станции задействуют 8-10 человек, работы проводятся в течение 2-3 дней. Помимо этого, ежедневно, каждые два часа на станциях проводится дезинфекция всех контактных поверхностей (ручек, поручней, турникетов и касс).

"Аналогичные работы силами железнодорожников ведутся на МЦК, где необходимо привести в порядок 48 платформ и 13 ТПУ, относящихся к ОАО "РЖД". Кроме того, проводятся мероприятия по очистке от мусора полосы отвода железной дороги. С наступлением устойчивых плюсовых температур на прилегающих к станциям территориях железнодорожники высадят саженцы деревьев и декоративных кустарников, а на клумбах - цветы", - заключили в пресс-службе МЖД.