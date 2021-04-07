Мосгордума обязала госслужащих сообщать мэру об участии в управлении НКО

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, обязующий муниципальных и государственных служащих уведомлять мэра столицы об их участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями. Соответствующее решение было принято в среду в ходе пленарного заседания столичного парламента.

"Прокурором столицы был внесен в Мосгордуму законопроект, который дополняет городской закон о мерах по противодействию коррупции в Москве новыми положениями. Согласно принятому закону установлен порядок уведомления мэра Москвы лицами, замещающими государственные должности города Москвы и муниципальные должности, об их участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями", - сказал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как уточнила в ходе заседания старший помощник прокурора Москвы по взаимодействию с представительными, исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная, данный порядок не распространяется на мэра Москвы, председателя, зампредседателя и депутатов Московской городской думы. Кроме того, данное уведомление не требуется в случае участия лиц, занимающих государственные должности, в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости.

Также Залужная пояснила, что в рамках действующего федерального законодательства лица, занимающие государственные и муниципальные должности, вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа некоммерческой организации или члена коллегиального органа управления некоммерческой организации.