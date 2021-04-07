Кинотеатр "Иллюзион" представит специальную программу ко Дню космонавтики

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Анимационные, научно-популярные и фантастические игровые картины о космосе покажут в специальной программе "Иллюзиона" ко Дню космонавтики, которая пройдет с 10 по 13 апреля. Госфильмофонд России провел большую работу по оцифровке и субтитрированию фильмов при ее подготовке, рассказала ТАСС директор по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда Надежда Степанова.

"Мы рады представить нашему зрителю программу, посвященную фантазиям и представлениям о покорении космоса в разные годы. Чтобы показать эту программу, мы провели очень важную для Госфильмофонда работу. Как по оцифровке редких архивных фильмов, так и субтитрированию иностранных - американского "Марс атакует землю" (1938) и датского "Путешествие на Марс" (1918), которые войдут в специальный кураторский блок старшего искусствоведа Госфильмофонда Сергея Огудова "Космос докосмической эпохи". Некоторые из этих фильмов хранились только на нитропленке и были недоступны к показу в кинотеатре", - рассказала Степанова.

Спецпрограмма ко Дню космонавтики получила название "Космос на экране: 1912-2021". По словам Степановой, отдельный блок посвятят научно-фантастическим фильмам советского режиссера Ричарда Викторова: зрителям покажут дилогию "Москва - Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", а также научно-фантастический фильм "Через тернии к звездам", снятый по сценарию Кира Булычева. "Мы надеемся, что зрители, видевшие эти фильмы в детстве, придут на сеансы уже со своими детьми", - отметила собеседница агентства.

Гостей кинотеатра ожидают также бесплатные показы архивных фильмов из коллекции Госфильмофонда России с 35-мм пленки, среди которых экранизация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды" режиссера Валентина Селиванова, фантастическая картина "Таинственная стена" о контакте с внеземной цивилизацией в тайге режиссеров Ирины Поволоцкой и Михаила Садковича, "Конец вечности" Андрея Ермаша по мотивам одноименного произведения Айзека Азимова и другие.

"Завершит программу и представит современный взгляд на встречу с внеземными организмами космический триллер Егора Абраменко "Спутник", премьера которого пришлась на пик пандемии и прошла онлайн. С 15 апреля "Спутник" можно будет увидеть в "Иллюзионе" в рамках регулярного проката", - заключила Степанова.