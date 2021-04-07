Собянин рассказал о подготовке фонтанов ВДНХ к открытию сезона

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Коммунальные службы готовят фонтаны ВДНХ к открытию сезона. Об этом сообщил в среду в своем Instagram-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Готовим ВДНХ к лету, начищаем до блеска уникальные фонтаны. Это любимые локации для съемок у гостей выставки. Сотрудники "Гормоста" уже помыли "Золотой колос", сегодня приступают к "Дружбе народов" и "Каменному цветку". Как и полагается на объектах культурного наследия, все работы идут бережно, вручную и занимают целых пять дней", - написал мэр.

По его словам, зимой фонтаны не остаются без внимания: проводится ремонт насосного оборудования, подсветки, замена фильтров. Так, проверяются все коммуникации этого сложного механизма. "Вот представьте: в фонтане "Дружба народов" 784 струи, его подсвечивают 350 разноцветных фонарей, а площадь бассейна - почти 4 тыс. квадратов. Здорово, что мы восстановили эти шедевры после долгих лет забвения", - заключил мэр.

Ранее он поручил, несмотря на позднее схождение снежного покрова, завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля. Традиционные весенние работы по уборке и благоустройству столичных территорий были начаты 1 апреля.

24 марта заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению финальных работ по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона. По его словам, традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но подготовку сооружений начинают заранее. Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что всего в городе насчитывается около 600 фонтанов.