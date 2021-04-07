Депутаты Мосгордумы поддержали установку в центре Москвы памятника Иосифу Кобзону

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в ходе пленарного заседания в среду поддержали установку в столице памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке. Также большинство столичных парламентариев поддержало возведение в городе мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам Автомобильного завода имени Ленинского комсомола и памятника академику и лауреату Нобелевской премии Николаю Семенову.

"Окончательно утверждено место возведения памятника народному артисту СССР и почетному гражданину города Москвы Иосифу Давыдовичу Кобзону. Решение о необходимости увековечения памяти выдающегося отечественного деятеля культуры было принято давно, однако само место для установки монумента являлось предметом рассмотрения различных ведомств на протяжении длительного времени. По результатам обсуждения местом возведения монумента Иосифу Кобзону был выбран сквер в Оружейном переулке", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как ранее уточнил ТАСС председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, в столичном бюджете на создание и установку данного памятника предусмотрено порядка 52 млн рублей. Творческий конкурс на создание памятника будет открытым.

Другие предложения

Кроме того, депутаты поддержали изменения в постановление о перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения, согласно которым в городе появятся еще два новых памятника. Ранее предложения были рассмотрены и единогласно поддержаны на комиссии по монументальному искусству.

Так, первый монумент посвящен работникам Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), погибшим в годы Великой Отечественной войны. "Хочу отдельно отметить, что идея возведения мемориала изначально принадлежит Владимиру Ивановичу Долгих, участнику войны, много лет возглавлявшему Московский городской совет ветеранов. Он ушел из жизни в прошлом году, и наш долг - закончить начатое им дело", - сообщил ТАСС Шапошников.

Монумент было предложено установить по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп. 1, на участке, где ранее располагался автомобильный завод.

"Еще один памятник будет возведен в память об одном из основоположников химической физики, академике и лауреате Нобелевской премии Николае Николаевиче Семенове по адресу: ул. Косыгина, д. 4, корп. 1 - перед главным зданием института, который носит его имя", - заключил спикер, отметив, что в этом году исполнится 125 лет со дня рождения легендарного физико-химика и педагога.