Жителей Москвы призвали не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Москвичам рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в среду в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По данным синоптиков, с 21:00 7 апреля по 21:00 8 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег, днем 8 апреля местами порывы ветра до 15-20 м/с. Количество осадков составит до 8-15 мм - это треть от месячной нормы. Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в публикации.

Там отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Под особым контролем объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Кроме того, в местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника предприятий комплекса городского хозяйства. На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка.