В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Москве в ночь на 8 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о ветре с порывами 13-18 м/с, дожде и мокром снеге, а также гололедице в ночь на четверг.

"По прогнозам синоптиков, со второй половины ночи с сохранением в течение дня 8 апреля в Москве ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, дождь, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица", - сказали ТАСС в среду в пресс-службе столичного главка ведомства.

В связи с непогодой в ГУ МЧС рекомендуют водителям во время движения значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев.

Пешеходам на улице в специалисты советуют в такую погоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. При движении по краю дороги пешеходу необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде.