Поезда на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД задерживаются

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Несколько поездов задерживается на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за сорванного стоп-крана. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Савеловском направлении и МЦД-1 сейчас вместе с МЖД сокращаем опоздание поездов в сторону области, задержанных из-за срыва стоп-крана. Поезд совершил незапланированную остановку, но уже продолжил движение. Просим пользоваться экстренным тормозом только тогда, когда это реально необходимо", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЖД, из-за срыва стоп-крана на 20 минут был остановлен пригородный поезд №6254 Кубинка - Дубна в 20:11 мск на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлены подробности по тексту.