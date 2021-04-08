Облачная погода, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве 8 апреля

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с, в связи с чем 8 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 3-8 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.