Власти Москвы сообщили, что транспорт на водороде протестируют при его 100%-й безопасности

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде при его 100%-й безопасности. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в авторской колонке в РБК.

"Мы уделяем вопросам экологии особое внимание, поэтому активно используем альтернативные виды топлива. Москва готова поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде, но только когда образцы будут на 100% безопасными. Очевидно, что для полноценного запуска водородного транспорта потребуется развернуть целую инфраструктуру, поэтому в первую очередь нам необходимо убедиться, что он действительно подходит для столицы", - написал он.

По словам заммэра, транспорт на водороде - следующий шаг в развитии экологических поездок. Такой вид топлива помогает сократить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз - при использовании выделяются только водяной пар и тепло, которыми зимой можно отапливать салон автобуса.

"Более того, пополнять запасы водорода в автобусе нужно всего лишь раз в сутки - экономно, быстро и надежно", - подчеркнул Ликсутов.