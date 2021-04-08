{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы сообщили, что транспорт на водороде протестируют при его 100%-й безопасности

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, такой вид топлива поможет сократить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде при его 100%-й безопасности. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в авторской колонке в РБК.

"Мы уделяем вопросам экологии особое внимание, поэтому активно используем альтернативные виды топлива. Москва готова поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде, но только когда образцы будут на 100% безопасными. Очевидно, что для полноценного запуска водородного транспорта потребуется развернуть целую инфраструктуру, поэтому в первую очередь нам необходимо убедиться, что он действительно подходит для столицы", - написал он.

По словам заммэра, транспорт на водороде - следующий шаг в развитии экологических поездок. Такой вид топлива помогает сократить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз - при использовании выделяются только водяной пар и тепло, которыми зимой можно отапливать салон автобуса.

"Более того, пополнять запасы водорода в автобусе нужно всего лишь раз в сутки - экономно, быстро и надежно", - подчеркнул Ликсутов.

Теги
Россия
В Москве задержан подозреваемый в продаже поддельных справок о вакцинации от коронавируса
Полицейские установили, что злоумышленник в качестве курьера забирал справки у неизвестного лица и развозил их клиентам
Читать полностью