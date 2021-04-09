Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 9 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 6 - 11 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.