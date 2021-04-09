{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменная облачность и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве 9 апреля

Скорость ветра может достигать 11 м/с

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 6 - 11 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

Теги
Россия
Эксперты оценили сроки восстановления оборота предприятий красоты и спорта в Москве
По мнению специалистов, на это уйдет больше года
Читать полностью