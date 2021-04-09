Выставка-форум для молодежи "Карьера vs бизнес" пройдет в Москве 16 и 17 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Общегородскую выставку-форум для молодежи "Карьера vs бизнес" проведут в столичном "Цифровом деловом пространстве" с 16 по 17 апреля. Участники мероприятия узнают об особенностях построения карьеры и получат базовые навыки для запуска собственного дела, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Идея форума - показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодежь с преимуществами и особенностями каждого направления. И, конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать", - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что программа предусматривает два направления: "Практикуй" - для желающих работать по найму и "Предпринимай" - для тех, кто хотел бы открыть свой бизнес. Также на выставке-форуме пройдут лекции известных предпринимателей, будет организована ярмарка вакансий от компаний-партнеров, в ходе которой будут проводиться собеседования для дальнейшего трудоустройства, а также личные карьерные консультации и профориентационные тестирования.

Кроме этого, будут работать специальные зоны, где участники вместе с HR-экспертами смогут улучшить свое резюме. Партнерами форума выступят более 50 российских и международных компаний. Организатором форума является городской комитет общественных связей и молодежной политики. Мероприятие пройдет при поддержке Общественной палаты Москвы, столичного департамента предпринимательства и инновационного развития и Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы. "Выбор области для самореализации всегда будет актуален, и наша задача - создать новые инструменты для молодежи. Форум как раз один из таких инструментов. Надеемся, что участники форума, пообщавшись с профессионалами в различных сферах, получат необходимые навыки, которые помогут в дальнейшем найти работу либо открыть собственное дело", - отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, чьи слова также приводятся в материале.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, вопрос трудоустройства молодежи является одним из ключевых для столицы. "Проекты департамента помогают им устроиться в престижные компании еще на стадии учебы в вузах - для этого проводится добровольный квалификационный экзамен. Также реализуется целый ряд программ по формированию у студентов предпринимательской инициативы. Например, "Бизнес-уик-энд", молодежный клуб Business Update и другие", - добавил Фурсин.

Выставка-форум "Карьера vs бизнес" пройдет 16 и 17 апреля в столичном "Цифровом деловом пространстве". В мероприятии могут принять участие все желающие в возрасте до 35 лет.