Собянин рассказал о работе благотворительного сервиса mos.ru

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Горожане совершили свыше 12 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн руб. через благотворительный сервис mos.ru. Об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Прошлым летом благотворительные фонды обратились ко мне с предложением открыть на портале mos.ru сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся. Это была хорошая идея. Ведь часто люди хотят помочь, но не знают, как это сделать без лишних усилий, или не очень доверяют рекламе потенциальных получателей", - написал мэр.

Он добавил, что в октябре 2020 г. благотворительный сервис начал работу. "Горожане могут выбрать получателя средств среди 34 благотворительных фондов, репутация которых была проверена временем. Они помогают инвалидам, детям, многодетным семьям, бездомным животным. Количество фондов и программ постоянно растет. Меньше, чем за полгода, москвичи сделали через mos.ru 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей", - написал Собянин.

Узнать, как потрачены средства, можно на сайте "Душевная Москва", где фонды публикуют отчеты.