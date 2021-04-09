Участникам онлайн-экскурсии "Открой#Моспром" покажут производство ракетных комплексов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Три онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы пройдут с 12 по 16 апреля в проекте "Открой#Моспром". Известные российские актеры расскажут о производстве ракетных комплексов, лекарств и чипсов, прямые эфиры с производств можно будет посмотреть на страницах проекта в социальных сетях, сообщается в пятницу на информационном портале мэра Москвы.

"С 12 по 16 апреля пройдет новый этап проекта "Открой#Моспром". На запланированных онлайн-экскурсиях расскажут, как работают предприятия по выпуску ракетных комплексов, лекарств и чипсов. Первый эфир состоится уже в понедельник, в День космонавтики, и будет приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос", - говорится в сообщении.

Пользователи смогут узнать, как устроено производство в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, это разработчик легендарных ракет-носителей "Ангара" и "Протон". Экскурсию проведут актриса Мария Миронова и режиссер Клим Шипенко. Второй эфир пройдет 14 апреля на предприятии "Московский картофель". Певица Ханна узнает, сколько этапов должен пройти картофель от очищения до готовых чипсов. А 16 апреля актриса Светлана Пермякова отправится на фармацевтическое производство "Макиз-Фарма", на котором выпускают более одного миллиарда таблеток в год.

"В 2020 году проект "Открой#Моспром" запустил сразу несколько новых форматов, в их числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые позволили знакомиться с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 млн человек. В прошлом году также был запущен звездный "Открой#Моспром", в рамках которого экскурсии проводят известные российские артисты. В этом году мы уже провели четыре таких эфира, которые посмотрели более 2,3 млн зрителей", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Проект "Открой#Моспром" появился в марте 2019 года. Ему удалось объединить разнообразные форматы: офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия, лекции, мастер-классы и интеллектуальные игры. В офлайн-мероприятиях приняли участие более 14 тыс. человек, а онлайн-аудитория проекта составила свыше 7,7 млн зрителей. Уже состоялось свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках пяти промышленных музеев столицы.