Премьера фильма "Гагарин. Лейтенант неба" пройдет в парке "Зарядье" в Москве 12 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Премьера фильма "Гагарин. Лейтенант неба" состоится 12 апреля в "Медиахолле 360" парка "Зарядье" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка.

"В День космонавтики парк "Зарядье" впервые покажет фильм "Гагарин. Лейтенант неба", созданный специально для "Медиахолла 360" медиахудожниками Яном Калнберзиным, Евгением Афониным и композитором Николаем Поповым", - рассказал собеседник агентства.

В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику.

"В фильме мы видим состояния и мысли Гагарина, который находится в капсуле. Раньше полет космонавта представал перед нами максимально безэмоциональным, мы слышали, как он говорил стандартные отчетные фразы. К этим фразам мы добавили эмоции, теперь космонавт может описать невесомость, восхититься плывущими мимо него звездами", - добавил медиахудожник Ян Калнберзин.

Также зрители смогут увидеть, как выглядит излучение солнечного света в космическом пространстве, увидят полет корабля "Восток-1", а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников. В день премьеры все сеансы для посетителей будут бесплатными, они начнутся в 17:20. Требуется предварительная регистрация.

"В этот же день в Медиацентре состоится презентация монументального арт-объекта Валентина Коржова "Зритель безмерного пространства" созданного художником специально для парка "Зарядье", - добавил собеседник.