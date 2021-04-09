В Москве 10 апреля во второй раз промоют дороги с шампунем после зимы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московские дороги помоют с шампунем в субботу, 10 апреля. Работы будут выполнены в два этапа, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в публикации.

Такие работы проводят в два этапа. Сначала все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории обработают шампунем, после - промоют обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную.

"Моющее средство совершенно безопасно: не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве", - заключается в посте.

Первая промывка столичных дорог с шампунем после зимы состоялась 3 апреля.