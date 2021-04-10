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Переменная облачность и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 10 апреля

Скорость южного ветра составит 5-10 м/с

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 10 - до плюс 15 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

 
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