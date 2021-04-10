Мосгорпарк и сервис Russpass подготовили для жителей Москвы квест

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут с 10 апреля по 13 мая принять участие в квесте "Я шагаю по паркам", который был подготовлен Мосгорпарком и сервисом Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мосгорпарк совместно с цифровым туристическим сервисом Russpass приглашает горожан принять участие в весеннем сезоне квеста "Я шагаю по паркам". Он продлится с 10 апреля по 13 мая включительно. Участникам игры предстоит отправиться в путешествие: отгадать 15 столичных зон отдыха и отыскать на их территориях определенные объекты и достопримечательности. Например, рассмотреть на монастырской стене барельефы с изображением различных видов спорта, сфотографироваться на фоне деревянного дворца царя Алексея Михайловича, найти оригинальную инсталляцию в виде четырех ладошек и многое другое", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова, весна - прекрасное время для прогулок по столичным паркам и отличная возможность начать заниматься спортом на свежем воздухе. Именно поэтому в маршрут квеста включили зоны отдыха, в которых можно найти не только живописные уголки, но и современные спортивные площадки и обустроенные беговые дорожки. В этот раз организаторы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне.

Так, игрокам необходимо будет узнать, на территории какого парка долгое время располагался аэродром, посетить эту зону отдыха, найти там современную скейт-площадку и сфотографироваться рядом с ней. Другая подсказка звучит так: "Беговой маршрут этого парка проходит вдоль четырех живописных набережных и мимо четырех мостов. Сделайте фото на фоне желтого моста".

"Посещать парки можно в любой последовательности. Карта маршрута с описанием мест для съемок и подсказками опубликована на официальной странице Мосгорпарка "ВКонтакте". Затем участникам нужно будет опубликовать снимки на своих страницах во "ВКонтакте", Facebook или Instagram с хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отметить в подписи страницы Мосгорпарка и туристического сервиса Russpass. После этого необходимо до 13 мая включительно отправить письмо со ссылками на все 15 публикаций на электронный адрес pr@mosgor-park.ru. В теме письма следует указать "ЯшагаюПоПаркам", - добавляется в материале.

Результаты интерактивного квеста объявят 14 мая в 12:00 в прямом эфире на странице Мосгорпарка в Instagram. Трех финалистов определят с помощью генератора случайных чисел. Среди них разыграют призы: путешествие на двоих от туристического сервиса Russpass и подарочные сертификаты магазинов обуви и аксессуаров. Впервые квест "Я шагаю по паркам" прошел летом 2020 года.