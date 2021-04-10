В "Аптекарском огороде" в Москве начался весенний фестиваль цветов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Юбилейный XX Весенний фестиваль цветов открылся 10 апреля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Сегодня первый по-настоящему теплый день, очень хорошее начало для фестиваля. Сейчас гости могут увидеть подснежники, крокусы", - рассказал ТАСС ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин.

Он добавил, что пик цветения растений начнется через полторы - две недели. "Будет как раз самый пик, это сплошной ковер первоцветов по всему саду, их несколько миллионов. Среди них есть те, которые посажены нами или нашими предшественниками, а есть те, которые здесь живут столетиями", - сказал Паршин.

Белые, желтые, фиолетовые первоцветы сейчас можно увидеть не только на центральной аллее сада, но и заглянув вглубь "Аптекарского огорода". По словам ландшафтного архитектора ботанического сада, после первоцветов здесь зацветут тюльпаны, нарциссы и другие крупные луковичные цветы.

"Только тюльпанов в этом году будет около 150 тыс. штук. Вся экзотическая флора, которая у нас тут представлена - магнолия, древовидные пионы, самшиты, падубы, абрикосы, - перезимовала. Скорее всего, через пару недель первой из этого списка зацветет магнолия", - добавил Паршин.

В первый день работы фестиваля понаблюдать за растениями пришли более 1 тыс. человек. Фестиваль пройдет с 10 апреля до 31 мая.