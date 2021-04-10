Фестиваль кукольных театров Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" завершился на ВДНХ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ежегодный весенний фестиваль кукольных театров Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" завершился в Москве. В этом году он проходил с 20 марта по 10 апреля в оранжерее ВДНХ, сообщил ТАСС в субботу креативный директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Александр Альмин.

"В этом году фестиваль ввиду строгих ограничений посетило меньше тысячи зрителей, но мы рады, что он состоялся, да еще и в новом месте. Мы рады восторженной реакции детишек, их неуемному интересу к куклам и декорациям. Каждый маленький зритель после спектакля имел возможность подойти и познакомиться вблизи с уникальными куклами и декорациями, сделать памятные фотографии", - рассказал Альмин.

Он добавил, что наиболее популярной постановкой стал спектакль "Алиса в стране чудес".

"Уже много столетий история об увлекательном путешествии Алисы захватывает миллионы людей по всей планете, и на нашем камерном спектакле было представлена адаптация под театр кукол", - добавил Альмин.

В программе в этом году были следующие спектакли: "Под Алыми парусами", "Алиса в Стране чудес", "Сказка о Гусенке" и "Волшебная лампа Аладдина" от Театра кукол "Мастерская образов".