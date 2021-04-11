Движение затруднено на Кутузовском проспекте в Москве после аварии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено из-за лобового столкновения двух автомобилей. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте, 1Б произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Сейчас заняты четыре полосы из пяти. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 км, в сторону области - на 1,5 км", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, по предварительным данным, в ДТП пострадал один человек