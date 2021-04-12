В Москве усилили контроль качества воды в период весеннего паводка

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы усилили контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка, сообщил в понедельник журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, - сказал он. - Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час".

Бирюков пояснил, что на водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Исследования проб проводятся в лабораториях центра контроля качества воды "Мосводоканала". Результаты анализов сразу поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Также воду проверяют автоматическими анализаторами, которые установлены на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, - рассказал заммэра. - Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды".

Бирюков отметил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.