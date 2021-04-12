В столице началась заявочная кампания на конкурс "Педагог-психолог Москвы - 2021"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московские специалисты с 12 апреля могут подать заявку на ежегодный конкурс "Педагог-психолог Москвы - 2021". Заявочная кампания продлится до 18 апреля, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Подать заявку на участие в московском городском конкурсе профессионального мастерства "Педагог-психолог Москвы - 2021" можно с 12 апреля по 18 апреля. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и получить доступ в личный электронный кабинет, а также заполнить в кабинете анкету участника", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что соревнование пройдет в три этапа. На первом этапе курсантам предстоит проявить профессиональную эрудицию при написании авторского эссе по теме "Московский педагог-психолог: стандарты и перспективы развития моей профессии" и раскрыть свой потенциал педагога в конкурсном видеомонологе "Моя профессиональная позиция".

По словам начальника отдела взаимодействия с образовательными организациями Городского психолого-педагогического центра Анастасии Кузнецовой, конкурс позволяет выйти из зоны комфорта, поставить новую точку роста и достичь ее.

"Это уникальная возможность поделиться накопленным опытом и перенять лучшие наработки коллег, эффективные практики в реализации двух ключевых направлений психолого-педагогического сопровождения: создание комфортной и безопасной образовательной среды в школе и помощь детям с особыми образовательными потребностями", - рассказала Кузнецова.