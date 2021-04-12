Около 1,1 тыс. человек обеспечат безопасность футбольного матча РПЛ в Москве 12 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Порядка 1,1 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 25-го тура Российской премьер-лиги на стадионе ЦСКА в Москве 12 апреля. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Около 1 100 человек обеспечат безопасность на футбольном матче 25 тура Российской премьер-лиги <...> В понедельник, 12 апреля, на стадионе ЦСКА московская команда ЦСКА примет волгоградский "Ротор". В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Так, для обеспечения общественного порядка и безопасности во время матча ЦСКА- "Ротор" на стадионе ЦСКА будет задействовано около 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, свыше 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 250 сотрудников полиции и бойцов ОМОН.

Стадион и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.