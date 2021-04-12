Навигация по Москве-реке начнется 13 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Навигация по Москве-реке начнется раньше установленного срока, 13 апреля, сообщается в понедельник на сайте канала имени Москвы.

"Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока. В связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом раньше предварительно установленного срока (13 апреля вместо 24 апреля) откроется навигация - 2021", - говорится в публикации.