{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Навигация по Москве-реке начнется 13 апреля

Ее запустят на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Навигация по Москве-реке начнется раньше установленного срока, 13 апреля, сообщается в понедельник на сайте канала имени Москвы.

"Навигация по Москве-реке на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала откроется раньше установленного срока. В связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом раньше предварительно установленного срока (13 апреля вместо 24 апреля) откроется навигация - 2021", - говорится в публикации.

Теги
Россия
День космонавтики
Собянин открыл в Москве выставку, посвященную 60-летию первого полета человека в космос
Центральными экспонатами выставки стали подлинный спускаемый аппарат космического корабля "Восток", на котором был совершен первый полет в космос, а также катапультируемое кресло Гагарина
Читать полностью