Более 1,5 млн человек посетили "космический" центр на ВДНХ в Москве с момента открытия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центру "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 12 апреля исполнилось три года со дня образования. За это время его гостями стали более 1,5 млн человек, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"За период работы центра его посетили около 1,5 млн человек: в 2018 году - 700 тыс., в 2019 году - чуть более 640 тыс., в 2020 году - 150 тыс. Мы ожидаем, что по итогам этого года количество посетителей центра превысит 730 тыс. человек", - рассказал гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров.

Центра "Космонавтика и авиация" открылся 12 апреля 2018 года в отреставрированном павильоне № 34 "Космос". Он является крупнейшим космическим музеем РФ, выставочное пространство которого занимает более 15 тыс. кв. м, отметили в пресс-службе. Там представлены оригиналы и полноразмерные макеты космических аппаратов, скафандры, спутники и мультимедийные зоны.

Для детей в центре созданы специальные пространства для изучения космоса в игровой форме. Основные экспозиции - "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего", "Космическая наука", "Космическая медицина и биология", "Альтернативные и нереализованные проекты". Также работает выставка "Павильон "Космос": между небом и землей".

"За три года существования в центре "Космонавтика и авиация" прошло около 300 мероприятий в рамках образовательных программ. За этот период в таких программах в центре участвовали около 60 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе и добавили, что по итогам 2021 года ожидают около 28 тыс. участников.

Кроме того, в павильоне прошли "Уроки космоса" президента центра, летчика-космонавта, Героя России Федора Юрчихина, мастер-классы, бесплатные экскурсии для школьников. А к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос центр приготовил два новых экспоната - "Капсула Гагарина" и "Космический конструктор". "Капсула представляет собой интерактивный мультимедийный экспонат. Вторая новинка - игровая зона в виде конструктора с составными элементами", - сообщили в пресс-службе.