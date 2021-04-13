В Москве начали инженерную подготовку к благоустройству территорий будущего "Парка Яуза"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Работы по инженерной подготовке к благоустройству территорий будущего "Парка Яуза" начались на северо-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 га. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что все эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка. "В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций, будут проложены свыше 60 км сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 км кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения. Установим более 5,6 тыс. свай для основания экотропы, обустроим свыше 3 км ливневых стоков", - сказал Бирюков.

По его словам, на двух участках будущего парка поставят в общей сложности более 800 опор освещения, 125 камер видеонаблюдения и 82 оповещателя о ЧС. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что главная задача - создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан.

"Проект "Парк Яуза" был разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В результате его реализации вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе", - заключил Бирюков.