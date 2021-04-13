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Движение поездов и электричек восстановили на Казанском направлении МЖД

Ранее сообщалось о задержке электричек Казанского направления в сторону Москвы и области в связи с отключением напряжения на станции Овражки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов и электричек на Казанском направлении Московской железной дороги после сбоя. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"Движение поездов на Казанском направлении восстановлено. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее из-за временного отключения напряжения на станции Овражки в пути задерживались некоторые электрички Казанского направления в сторону Москвы и области, а также два пассажирских поезда № 53 Чебоксары - Москва, № 1 Казань - Москва.

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