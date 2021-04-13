В Москве появился сервис для онлайн-бронирования книг в библиотеках

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сервис для поиска и бронирования книг "Библиотеки Москвы" стал доступен на портале mos.ru. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету, регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап - создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Сервис позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче в библиотеке (его необходимо забрать в течение трех дней). Чтобы им пользоваться, нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru.

Уточняется, что новый сервис для поиска и бронирования книг подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Это значит, что пользователям доступна информация о книгах, периодике и других изданиях, которые хранятся во всех читальнях столичного департамента культуры. Сегодня электронный каталог АБИС насчитывает свыше 13 млн изданий - газет, журналов, научной, профессиональной и художественной литературы.

"Чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо открыть на mos.ru раздел "Услуги" и выбрать категорию "Культура, спорт и отдых". Искать необходимые издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени работы читален, а также количества книг, доступных для онлайн-бронирования. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя - номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку "Забронировать", - поясняется в сообщении.