Почти 115 млн пассажиров перевезла ЦППК за первый квартал 2021 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 115 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за первые три месяца 2021 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"В январе-марте 2021 года АО "Центральная ППК" перевезла около 115 млн пассажиров на территории 11 регионов своего обслуживания. К аналогичному периоду прошлого года на всех направлениях пассажиропоток составил 80%", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что число пассажиров постепенно возвращается к допандемийным значениям. Так, в марте было перевезено около 45 млн пассажиров, что на 35% выше, чем в январе этого года.

"Лидером по количеству отправленных пассажиров стало Ярославское направление. Здесь за три месяца поезда перевезли более 22 млн человек. На втором - Казанское направление с пассажиропотоком 17,5 млн человек. Завершает тройку самых популярных направлений Горьковское - 10,7 млн человек", - заключили в пресс-службе.