Путевые стены обновят на нескольких станциях метро в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты обновят путевые стены на нескольких станциях Московского метрополитена, они станут светлее. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы обновим путевые стены на станциях "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новые Черемушки", "Молодежная" и "Волгоградский проспект". Керамическую плитку заменят на новый более долговечный материал. Станции станут светлее и красивее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы пройдут ночью. Станции будут работать в обычном режиме.

"Сначала снимем старую плитку. Затем обновим инженерные коммуникации, спрятанные за стенами. И поставим новую красивую облицовку", - сообщается в материале.