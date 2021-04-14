В Москве зарплата работника IT-сферы почти в 1,5 раза выше средней по городу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заработная плата в IT-сфере столицы на 43,5% выше средней по городу. В этой индустрии работают порядка 350 тыс. человек, сообщила ТАСС в среду министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"По состоянию на январь 2021 года в московской IT-индустрии трудятся 346 тыс. человек, что на 10,3 тыс. больше, чем в январе 2020 года. В этой сфере в Москве предлагают заработную плату на 43,5% выше средней по городу, формируя устойчивый спрос на высококвалифицированных специалистов международного уровня", - сказала Зяббарова.

По данным Мосстата, средний размер заработной платы на предприятиях IT-сектора по итогам прошлого года достиг 144,3 тыс. рублей. Это на 8,1% больше уровня января - декабря 2019 года.

"Востребованность продукции и услуг предприятий и организаций отрасли определили высокую динамику поступлений по НДФЛ в бюджет города. Основными факторами роста стали увеличение количества рабочих мест и уровня заработной платы", - добавила министр.

"Удаленка" приумножила роль IT

Как сообщили в департаменте финансов Москвы, в январе - феврале 2021 года поступления по налогу на доходы физических лиц от предприятий информационного сектора выросли на 0,3 млрд рублей или 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2020 год отчисления IT-индустрии по НДФЛ в бюджет Москвы по сравнению с 2019 годом повысились на 19,5% или 14,7 млрд рублей, в абсолютном выражении это 90,3 млрд рублей. Доля в общем объеме поступлений по НДФЛ за прошлый год выросла с 7,3% до 7,8%.

"Развитый сектор телекоммуникационных и информационных услуг в городе стал важным фактором, позволившим обеспечить не только удаленную работу значительного числа москвичей, но и быстрый перевод деятельности большинства предприятий в онлайн-формат. В условиях действия ограничительных мер IT-сфера стала источником универсальных управленческих и технологических новаций, позволяющих быстро и с наименьшими потерями перестроить бизнес-модели для тысяч компаний", - отметила руководитель департамента финансов.

C 1 марта 2021 года разработчики программного обеспечения полностью освобождены от налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты.

По словам Зяббаровой, ожидается, что объем поддержки отрасли за счет данной налоговой льготы в 2021 году может превысить 20 млрд рублей. "Это дополнительные инвестиции Москвы в развитие IT-индустрии. Отдачу от этих вложений мы увидим уже в ближайшем будущем, в том числе за счет создания новых рабочих мест и дальнейшего укрепления доходной базы по НДФЛ", - сказала она.

Как напомнили в департаменте, в прошлом году столица заняла 18-е место в рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization Index международного консалтингового агентства Tholons, улучшив позиции на пять пунктов.